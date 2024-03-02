Alman asker dehşet saçtı

Aşağı Saksonya Eyaleti'nde bir asker, önce Scheessel'de eski partnerinin erkek arkadaşı (32) ve onun annesini (55), ardından Bothel'de eski partnerinin bir arkadaşı (33) ve onun çocuğunu (3) öldürdü. 32 yaşındaki askerin aracında yapılan aramada, molotof kokteyli, dört şarjör ve çok sayıda mermi bulundu. Cinayet sonrası kışlaya giden ve yaptıklarını anlatan askerin, polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Araçtan çıkanlar göz önüne alındığında askerin büyük saldırı hazırlığı yaptığı belirtildi. Cinayetlerin sebebi ise bilinmiyor. HANNOVER