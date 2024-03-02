Haberler Avrupa Haberleri Alman asker dehşet saçtı
Giriş Tarihi: 2.3.2024

Alman asker dehşet saçtı

Alman asker dehşet saçtı

Almanya’da bir asker, biri çocuk dört kişiyi öldürdü. Aracından molotof kokteyli ve çok sayıda mermi çıkan askerin daha büyük katliam hazırlığında olduğu belirtildi

Aşağı Saksonya Eyaleti'nde bir asker, önce Scheessel'de eski partnerinin erkek arkadaşı (32) ve onun annesini (55), ardından Bothel'de eski partnerinin bir arkadaşı (33) ve onun çocuğunu (3) öldürdü. 32 yaşındaki askerin aracında yapılan aramada, molotof kokteyli, dört şarjör ve çok sayıda mermi bulundu. Cinayet sonrası kışlaya giden ve yaptıklarını anlatan askerin, polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Araçtan çıkanlar göz önüne alındığında askerin büyük saldırı hazırlığı yaptığı belirtildi. Cinayetlerin sebebi ise bilinmiyor. HANNOVER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alman asker dehşet saçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA