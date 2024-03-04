Almanya’yı sarsan dinleme skandalı

RUSYA, Hava Kuvvetleri Komutanı İngo Gerhartz, Tuğgeneral Frank Graefe ve üç generalin yaptığı konuşmanın kayıtlarını yayınladı. Komutanların yaptığı görüşmede Kırım'daki köprünün Taurus füzeleri ile havaya uçurulmasını müzakere ettiği konuşmanın dinlenmesi, skandal olarak patlak verdi. Almanya önce bu kayıtların yayılmasını engellemek istedi. Bu da basın tarafından, "Ses kaydı gerçek" diye yorumlandı ve hükümet kaydın gerçek olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Gizli servis görüşmenin nasıl kaydedildiğini araştırıyor.