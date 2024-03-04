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Giriş Tarihi: 4.3.2024

Almanya’yı sarsan dinleme skandalı

Fatih YILMAZ
Almanya’yı sarsan dinleme skandalı

Alman subayların Kırım’daki Kerç Köprüsü’ne saldırıyı istişare ettiği görüşmenin kaydı yayınlandı. Rusya’nın orduyu dinlediği skandalının patlak vermesi ülkeyi karıştırdı

RUSYA, Hava Kuvvetleri Komutanı İngo Gerhartz, Tuğgeneral Frank Graefe ve üç generalin yaptığı konuşmanın kayıtlarını yayınladı. Komutanların yaptığı görüşmede Kırım'daki köprünün Taurus füzeleri ile havaya uçurulmasını müzakere ettiği konuşmanın dinlenmesi, skandal olarak patlak verdi. Almanya önce bu kayıtların yayılmasını engellemek istedi. Bu da basın tarafından, "Ses kaydı gerçek" diye yorumlandı ve hükümet kaydın gerçek olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Gizli servis görüşmenin nasıl kaydedildiğini araştırıyor.
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Almanya’yı sarsan dinleme skandalı
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