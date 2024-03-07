Türk yönetici çağırdı Scholz ziyarete gitti

Avrupa'da hızla yayılan ırkçılık, Almanya'da 5. sınıf öğrencilerine kadar indi. Ülke genelinde çok sayıda okul yöneticisi, öğretmen ve öğrenciyle görüşülerek gerçekleştirilen bir araştırma, Hitler selamı ve sağcı sembollerin öğrenciler arasında ve sohbet gruplarında açıkça sergilendiğini ortaya koydu. Bu durum ırkçılık karşıtlarını şoke etti.Report Mainz'ın araştırmasına katılan bir sosyal hizmet uzmanı, "5. sınıftan itibaren Hitler'e yönelik yoğun ilgi oluştu" dedi. Saksonya Eyalet Hükümeti verilerine göre 2019'da 73 ırkçılık olayı rapor edilirken, dört yıl sonra rakam 149'a çıktı. Bazı eyaletlerin ise okuldaki ırkçılığı rapor etmediği belirtildi. Yetkililer vakaların rapor edilmesinin önemine vurgu yaptı. FRANKFURTBaşbakan Scholz, ziyaretini tamamlarken Mercedes'in EQE SUV modeli ile test sürüşüne davet edildi. Scholz, Mercedes'te sürüş destek sistemleri geliştiren mühendis Katharina Kupferschmid'in direksiyona geçmek istemesi üzerine aniden "Bunu kendim kullanmak istiyorum" dedi, 2,8 kilometrelik pistte sürüş yaptı. Sürüş esnasında CEO Kaellenius ve Lümalı arka koltukta oturdu.