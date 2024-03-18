Camiden ırkçılığa dikkat çeken sergi

Berlin İslam Federasyonu'na (IFB) bağlı Mevlana Camisi tarafından açılan fotoğraf sergisini Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı da ziyaret etti. Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü nedeniyle açılan sergide daha önce ırkçıların hedefi olan ve 12 Ağustos 2014 tarihinde kundaklanan Mevlana Camisi'nden resimler de sergilendi.Berlin Başkonsolosu Şanlı cami yönetimi ve İslam Federasyonu yetkilileriyle bir araya gelirken, Mevlana Camisi'nin fotoğraflarını inceleyip konuyla ilgili bilgi aldı. Sokakta açılan ve ırkçılığa tepki göstermek amacıyla düzenlenen sergi büyük ilgi gördü. Yapılan konuşmalarda artan ırkçılığa ve İslamofobiye dikkat çekilip, önlem alınması istendi.