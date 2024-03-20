DFB’den ırkçılık karşıtı kampanya

DFB, futbolda da mevcut olan ırkçılığa karşı kampanya başlattı. Uyum Bakanlığı'nın desteği ve "Futbol zamanı ırkçılığa karşı en iyi zamandır" sloganıyla başlatılan kampanyanın tanıtımını DFB Başkanı Bernd Neuendorf, eski milli oyuncu Gerald Asamoah ve Uyum Bakanı Reem Alabali Radovan yaptı. Neuendorf, "Futbolun güçlü sesi ve büyük bir sorumluluğu var" dedi. Asamoah, "Futbolcu olarak ırkçılığı tekrar tekrar yaşadım. Acı vericiydi" diye konuştu. Radovan ise güçlü mesajın kulüp binalarına ve stadyumlara taşınacağını söyledi. FRANKFURT