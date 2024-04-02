Solingen anmasında gözyaşları sel oldu

Solingen'de 31 yıl sonra ikinci travmayı yaşatan kundaklamanın kurbanları için düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı. "Adalet" sloganları atılan yürüyüşte Türk ve Bulgar bayrakları taşındı. Faillerin yakalanmasını isteyen göstericiler, yanan evin önünde Kur'anı Kerim okuyup dualar etti. Törene katılan Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, olayı başından beri takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:"Soydaşlarımız olduğu için devlet olarak burada olduk. Savcılığın kundaklama açıklaması olayı farklı boyutlara getirdi. Bu şehir 31 sene önce büyük bir facia yaşadı. Elbette takipçisi olacağız. Fakat bizleri şaşırtan, bugüne kadar Almanya'da görev yapan Bulgar diplomatların olaya yabancı kalmaları oldu. Bilmiyorum, bunların anlayışları mı böyle, ama açık söylemek gerekirse, bayağı şaşırdık bu duruma."ÖTE yandan ölen ailenin akrabalarının anlattıkları herkesi ağlattı. Ölen baba İsmail'in bir kuzeni, "O akşam bizdelerdi. Geç oldu. 'Bizde kalın' dedim, ama onlar döndü. Sonra bir başka kuzenimizi aramış İsmail. 'Yanıyoruz, yanıyoruz' diye bağırmış, ama zaten telefon da o anda kesilmiş" dedi. Akrabaların hemen sonra aradıkları aileye artık ulaşamadığı kaydedildi. Ailenin o sırada dumandan zehirlenip öldüğünden hareket ediliyor.TÖRENE katılan AP Milletvekili İhsan Küçük, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle acılar yaşanmasın. Bu acı hepimizin ortak acısı. Terör ve ırkçılık maalesef her yerde var. Biz buraya barış için geldik" dedi. Anma töreninde konuşan Belediye Başkanı Tim Kurzbach ise, Solingen'in bu tür olaylar ile anılmasının kendilerini üzdüğünü belirterek birlik ve beraberlik mesajları verdi.Anma törenine Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Bulgaristan HÖH Partisi Başkan Yardımcısı ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili İhsan Küçük, HÖH Milletvekili Halit Letivof, Bulgaristan Başmüftülüğü'nden Celal Faik, Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach ve DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey katıldı.1993 yılındaki Solingen kundaklamasında yakınlarını kaybeden Durmuş Genç, ölenlere rahmet diledi. Genç, "Ateş düştüğü yeri yakar" dedi29 MAYIS 1993 tarihinde meydana gelen ırkçı kundaklamada ailesinin 5 ferdini kaybeden Durmuş Genç, yangınla ilgili SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Genç, "Yangında hayatını kaybedenler için çok üzüldük. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor" diye konuştu.DURMUŞ Genç, "Böyle olmaması gerekiyordu. Nereye kadar gidecek bu durumlar? Birilerinin bunu önlemesi lazım. Diyecek çok şey var ama konuşamıyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Sen ben yanıyoruz. O baştakilere bir şey olmuyor. Buna bir an önce çare bulunması gerekiyor. Ailelere başsağlığı diliyorum" dedi. İbrahim TAŞ / KÖLN