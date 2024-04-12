İşte 4 Türk’ü öldüren katil

Wuppertal Savcılığı ve Wuppertal Emniyet Müdürlüğü'nün Solingen'de 25 Mart 2024'te kundaklanan binanın faili olarak tutuklanan Daniel Szalla'nın (39) evi neden yaktığı sorusuna verdiği cevaplar tatmin etmedi. Zanlının yangından sonra güvenlik kameralarına takıldığını bildiren savcılık, ev sahibinin ifadesi üzerine kimliğin teşhis edildiğini ve Szalla'nın takibe alındığını açıkladı.Szalla'nın takip altında olmasına rağmen ve savcılığın evin aranması için karar çıkarttırmasına rağmen neden elini kolunu sallaya sallaya bir başkasına saldırmaya fırsatı bulduğu sorusu açıkta kaldı. Her ne kadar savcılık, "Arama izni çıkmadan kısa süre önce gerçekleşti olay" açıklamasını yapsa da, buna rağmen tehlikeli bir kundakçının nasıl gözden kaçtığı sorusuna yanıt bulunamadı.SABAH'ın fotoğrafına ulaştığı Szalla'nın uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı nedeniyle bıçaklayıp ağır yaraladığı adamın komşuları Nazi diktatörlüğü döneminde "Yaşasın Zafer" anlamına gelen "Sieg Heil" kelimesini söylediğini iddia etti. Kurbanın kendisi bunu duymadığını söylese de, savcılık buna rağmen ırkçı motif olduğundan hareket edilmediğini, olayın kiracıyla yaşanan kavgadan kaynaklandığını bildirdi.25 Mart 2024tarihinde kundaklanan bina, kısa süre içinde alevlere teslim oldu. Alt katta yaşayan kiracılar kendilerini zamanında kurtarabilirken, çatı katında ikamet eden İsmail Zhilov (29), eşi Kıymet (28), kızları Gizem (3) ile henüz 3 aylık olan Elis kaçmayı başaramadı. Tüm kaçış yollarını kapatan yangında 4 kişilik aile yok oldu. Aile, Bulgaristan'ın Filibe kentinde toprağa verildi.