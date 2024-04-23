‘Potansiyeli harekete geçireceğiz’

Almanya'da yeni kurulan Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak Partisi'nin (DAVA) Genel Başkanı Teyfik Özcan, göçmen kökenliler ile Türk toplumunda çok büyük heyecan uyandırdıklarını söyledi. Özcan, "AfD'nin dışındaki partiler, bize gösterilen ilgi ve teveccühten dolayı korkuyor" şeklinde konuştu.kişiye istihdam sağlayan iş insanlarımız olduğuna dikkat çeken Özcan, "Ancak bu potansiyelimize rağmen siyasette güçlü değiliz ve mevcut hiçbir parti bizi temsil etmiyor. DAVA ittifakı olarak biz bu açığı kapatmaya adayız. 9 Haziran AP seçimi ilk kilometre taşımız olacak" dedi.