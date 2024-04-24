Meteoroloji’den çöl tozu uyarısı: Türkiye’de etkili oluyor! Çöl tozu nedir, ne kadar sürecek, ne zaman gidecek?

Çöl tozu uyarısı Türkiye için birçok şehirde verilmeye başladı. Yağmurla birlikte yer yer çamura dönmesi beklenen toz taşınımı hakkında uzmanlar açıklama yapıyor. Konuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları takip ediliyor. Peki; Çöl tozu nedir, ne kadar sürecek, ne zaman gidecek? İşte, detaylar…