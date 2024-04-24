Meteoroloji’den çöl tozu uyarısı: Türkiye’de etkili oluyor! Çöl tozu nedir, ne kadar sürecek, ne zaman gidecek?

Çöl tozu uyarısı Türkiye için birçok şehirde verilmeye başladı. Yağmurla birlikte yer yer çamura dönmesi beklenen toz taşınımı hakkında uzmanlar açıklama yapıyor. Konuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları takip ediliyor. Peki; Çöl tozu nedir, ne kadar sürecek, ne zaman gidecek? İşte, detaylar…
METEOROLOJİ'DEN ÇÖL TOZU UYARISI!
Edirne ve Tekirdağ'da etkili olmaya başlayan çöl tozu şehirlerde görüşü zorlaştırırken solunumu kirli hale getirdi.
Marmara Bölgesi'nde etkili olan Afrika tozuna ilişkin Meteoroloji, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istedi.
İstanbul, Bursa, Ankara, Denizli, Aydın, İzmir ve daha birçok şehirde toz çöl tozunun etkileri görülüyor.
ANKARA VALİLİĞİ ŞEHİR SAKİNLERİNİ UYARDI
Ankara Valiliği, bugün il genelinde toz taşınımı beklendiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, bugün Ankara il genelinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.
ÇÖL TOZU NEDİR?
Libya üzerinden geldiği aktarılan çöl tozu çöllerden kalkan tozların atmosferin üst tabakalarına yükselerek mesafe kat etmesini karşılıyor.
Ekosistemde büyük önem taşıyan doğa olayının temel nedeni kuraklık olarak görülüyor.
ÇÖL TOZU NE KADAR SÜRECEK?
Uzmanlardan gelen yorumlara göre çöl tozunun ülkemizde birkaç gün daha etkili olması bekleniyor. Özellikle alerjisi olan ve kronik hastaların maske kullanması tavsiye ediliyor.