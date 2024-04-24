‘Türkler toplumun tam kalbinde’

Üç günlük bir gezi için Türkiye'ye giden Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ziyaretinde Almanya'da yaşayan Türklerin bu ülkeye katkısını övdü. Türklerin Almanya'nın kalkınmasında önemli rol oynadığını belirten Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Ülkemizi güçlendirdiler, kalkındırdılar ve Türkler, toplumun kalbinde yer alıyor" diye konuştu.Türklerin Almanya'nın refahına çok önemli katkı sağladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Türk- Alman göçmenlerin tarihi, her daim tarihimizin bir parçası olacak. 19. yüzyılda fakirlik ve işsizlik nedeniyle Almanya'dan da binlerce kişi Türkiye'ye göç etti, nasyonal sosyalizm döneminde de Türkiye çok sayıda Alman sanatçı ve entelektüele vatan oldu" dedi. FRANKFURT