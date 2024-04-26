Aile şirketleri siyasetten dertli

Ülkedeki küçük ve orta ölçekli aile şirketleri, bürokrasinin getirdiği maliyetler ve aşırı düzenlemeleri (yüzde 63) yatırımın önündeki en büyük engeller olarak gördüğünü ifade etti. Bunu 'öngörülemeyen mali ve ekonomik politikalar' (yüzde 50) takip etti. Araştırma 838 girişimciyle yapılırken, koalisyon hükümetinin politikaları yetersiz bulundu.Rekabet gücünün artırılmasına yönelik olası iyileştirmeler sorulduğunda, yüzde 65 bürokrasinin ve raporlama yükümlülüklerinin azaltılmasını, yüzde 37 vergi yükünün azaltılmasını ve yüzde 34 ücret dışı işgücü maliyetlerinin düşürülmesini işaret etti. Aile Şirketleri Derneği, "Girişimciler uluslararası piyasalara ayak uydurmakta zorlanıyor" açıklaması yaptı. WİESBADEN