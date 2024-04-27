Filistin’e desteğe polizei saldırısı

Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek için Federal Meclis'in karşısında çadır kuran aktivistlere polis sert müdahalede bulundu. Berlin Polisi, basının "İsrail'den nefret edenlerin kampı" olarak nitelendirdiği ve 20 ayrı çadırda 20 Filistin destekçisinin kaldığı kampa 150 polisle baskın düzenleyerek kampı yasakladı. Polis, kampta "suç işlendiğini" ileri sürdü.Basının "antisemitizm" yaygaraları ve "İsrail düşmanlığı körükleniyor" söylemlerine kayıtsız kalmayan polis, önce kampın boşaltılmasını istedi. Bunun üzerine 20 kişilik bir grup oturma eylemi başlatınca, polis şiddet kullandı. Çıkan olaylarda çok sayıda aktivist gözaltına alındı. Bu sırada Filistin lehine gösteri yapanlara destek vermek için spontane bir gösteri düzenlendi.Kendisine saldırı olduğunu iddia eden polis, anında bunu da yasakladı. Berlin İçişleri Senatörü İris Spranger ise polisi savundu. Polisin kampı dağıtmakla doğru kararı verdiğini belirten senatör, "Berlin polisi tam desteğime sahiptir" dedi. Aktivistler, Filistin'de uygulanan soykırımı protesto etmek için kamp kurmuştu. Ancak basın, aktivistleri anında "antisemit" ilan etti. BERLİNEVİ aranan aktivist Yasemin Acar, "Protestolarda Filistin bayrağı bile yasaklandı, Arapça konuşmak yasaklandı. Bunlar yanlış. Bunlar, Almanya'nın bize gösterdiği demokrasi. Kendimize soruyoruz: 'Bu demokrasi kimin için? Sadece Almanlar, Batı ülkelerindeki insanlar için mi, Batı ülkeleri için mi bu demokrasi?' Bence Almanya'nın daima Filistin'e karşı, yabancılara karşı bir sorunu var" şeklinde konuştu.YAHUDİ olduğunu ifade eden David ise, "Almanların soykırımdan ders çıkarma anlayışında boşluklar bulunduğunu ve bu nedenle Alman devletinin Gazze'deki soykırıma destek verdiğini" söyledi. David, "Alman polisi, daha başlamadan tartışmaları engelliyor, herkes tarafından kullanılan ifadeleri yasaklıyor, insanların gösterilere katılmasını imkânsız hale getiriyor" diye tepki verdi.