Bakanın gözü sosyal yardımda

Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner, kötü giden ekonomiyi düzlüğe çıkarmak için yeni tasarruf alanları arıyor. Bakan, sosyal yardımlarla vergi indirimlerinin kısıtlanmasını talep ettiğini söyledi. Bakan ilk tepkiyi hükümetin büyük ortağı SPD'nin verdiğini ifade etti.Lindner, ekonomik dönüşüm çağrısında bulundu ve bunun ülkenin rekabet gücünü artırmanın yanı sıra sosyal adalet ve antidemokratik çabalarla mücadele açısından hayati önem taşıdığını belirtti. FDP lideri yeni kurulan şirketlere yönelik karmaşık onay prosedürünü de eleştirdi. Fatih YILMAZ