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Giriş Tarihi: 30.4.2024

Max Kruse amatör ligde

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
Max Kruse amatör ligde

Fenerbahçe ve Almanya Milli Futbol Takımı’nın eski futbolcusu Max Kruse, amatör kümede futbol oynamaya başladı. Kruse, Al Dersimspor formasıyla sahaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bundesliga'da forma giyen ancak performansı hıza düşen Max Kruse, Berlin Amatör A ligi (8. Lig) takımlarından Al Dersimspor ile anlaştı. Dilara Kruse ile evlendikten sonra sık sık nargile kafelerde boy gösteren ve sosyal medyada aktif olan Kruse, futboldan kopunca istenmeyen isim olmuştu. 36 yaşındaki futbolcu, amatör kümedeki ilk maçında sahaya kaptan olarak çıktı. Mücadele 1-1 sonuçlandı. Kruse, "Kilo fazlam var. Uzun zaman futbol oynamadım. Artık futbolu hobi olarak oynayacağım. Türk dostlarımla eğlenceli vakit geçirmek istiyorum" dedi.
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Max Kruse amatör ligde
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