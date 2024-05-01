Max Kruse amatör ligde

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bundesliga'da forma giyen ancak performansı hıza düşen Max Kruse, Berlin Amatör A ligi (8. Lig) takımlarından Al Dersimspor ile anlaştı. Dilara Kruse ile evlendikten sonra sık sık nargile kafelerde boy gösteren ve sosyal medyada aktif olan Kruse, futboldan kopunca istenmeyen isim olmuştu. 36 yaşındaki futbolcu, amatör kümedeki ilk maçında sahaya kaptan olarak çıktı. Mücadele 1-1 sonuçlandı. Kruse, "Kilo fazlam var. Uzun zaman futbol oynamadım. Artık futbolu hobi olarak oynayacağım. Türk dostlarımla eğlenceli vakit geçirmek istiyorum" dedi.