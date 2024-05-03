Erol Sander’in bebek mutluluğu

SETTE tanıştığı kendinden 20 yaş küçük olan makyözü Rebecca Oehlmann'a aşık olan ünlü oyuncu Erol Sander, üçüncü kez baba olma sevinci tattı. Çift, Romy adını verdikleri kızlarının geçtiğimiz hafta Köln'deki bir klinikte dünyaya geldiğini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Erol Sander, kızının doğumunu ellerini paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu ve "O tek kelimeyle harika. Rebecca ve ben çok mutluyuz" dedi. Oyuncunun, eski eşi Caroline Goddet ile olan evliliğinden Marlon (21) ve Elyas (14) adında iki oğlu var.