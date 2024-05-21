Annesini kurtarmak isterken ölüme gitti

Almanya'nın Düsseldorf kentinde perşembe günü saat 02.25'te meydana gelen büyük patlamada ölen 18 yaşındaki Ada Abay'ın ablası Asya (25), o gece yaşananları anlattı. Kardeşinin annesi ile birlikte yaşadığını söyleyen Asya, "Yangını fark eden annem Ada'yı uyandırmış. Koridorun kapısını aralayınca yangının büyüklüğünü fark etmiş. O sırada kardeşim yardım etme düşüncesiyle daireden fırlamış" dedi.Asya Abay, yangında yitirdiği kardeşinin, annesine yardım etme düşüncesiyle daireden fırladığını anlattı, "Büyük hayalleri vardı" dedi.Annesinin Ada'yı durduramadığını söyleyen Asya Abay, "Ada atletikti. Belli ki dışarıya çıkıp yardım getirebileceğini düşündü" diye dehşet anlarını anlattı. Abay, "Kardeşim bir melekti ve benim en iyi arkadaşımdı. Tanıştığı herkese karşı sevgi doluydu. Yüzünde her zaman gülümseme vardı. İnanılmaz yetenekliydi. Moda tasarımcısı olmak istiyordu. Onu sonsuz seviyorum" diye konuştu.Kundakçı Faridoon F.'nin sahibi olduğu büfenin kira sözleşmesinin kısa süre önce iptal edildiği, adamın büfeyi kaybetmeyi göze alamayınca ateşe verdiği belirtiliyor.ALTI katlı binadaki yangını, zemin katta büfe işleten Afgan uyruklu 48 yaşındaki Faridoon F.'nin çıkardığı belirlendi. Kira sözleşmesi uzatılmayınca büfeyi kaybetmeyi göze alamayan işletmecinin, bu yola başvurmuş olabileceği dile getirildi. Büfecinin yangını benzin dökerek başlattığı aktarıldı. Faridoon F. büfede ölü bulunurken, Ada Abay ve İranlı Mansur D.'nin (55) cesedine merdiven boşluğunda ulaşıldı.İlk katta alevlerin sardığı merdiven boşluğunda kalan Ada Abay, yoğun zehirli dumanı soluyarak yere yığılınca can verdi. Evini ve evladını kaybeden anne için yardım kampanyası başlatıldı.