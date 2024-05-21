Türk toplumuna haksızlık yapıldı

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Kevin Kühnert, Avrupa Parlamentosu seçim çalışması için gittiği Mannheim'da SABAH'ın sorularını yanıtladı. Kühnert, 27 Haziran'da resmen yürürlüğe girecek olan çifte vatandaşlık yasası konusunda, "Türklere çifte vatandaşlık hakkı tanınmaması haksız bir muameleydi" diye konuştu.Birlik partilerinin (CDU/CSU) çifte vatandaşlık konusunda sürekli zorluk çıkardığını söyleyen Kühnert, "İnsanın sadece tek vatanı olabileceğini savundular. İnsanlar artık sürekli hareket halinde. Koalisyon hükümeti olarak bu yasayı çıkardığımız için mutluyuz. Almanya, Türkler ve diğer ülkelerden gelenler olmasaydı, bugünkü Almanya olamazdı" dedi.