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Giriş Tarihi: 21.5.2024

Türk toplumuna haksızlık yapıldı

Fatih YILMAZ
Türk toplumuna haksızlık yapıldı

SPD Genel Sekreteri Kevin Kühnert, çifte vatandaşlık konusunda Türk toplumuna yıllarca haksızlık yapıldığını ifade etti. Kühnert, “Yasanın çıkmasından mutluyuz” dedi

DAHA EVVEL VERİLMELİYDİ
Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Kevin Kühnert, Avrupa Parlamentosu seçim çalışması için gittiği Mannheim'da SABAH'ın sorularını yanıtladı. Kühnert, 27 Haziran'da resmen yürürlüğe girecek olan çifte vatandaşlık yasası konusunda, "Türklere çifte vatandaşlık hakkı tanınmaması haksız bir muameleydi" diye konuştu.

SÜREKLİ ZORLUK ÇIKARDILAR
Birlik partilerinin (CDU/CSU) çifte vatandaşlık konusunda sürekli zorluk çıkardığını söyleyen Kühnert, "İnsanın sadece tek vatanı olabileceğini savundular. İnsanlar artık sürekli hareket halinde. Koalisyon hükümeti olarak bu yasayı çıkardığımız için mutluyuz. Almanya, Türkler ve diğer ülkelerden gelenler olmasaydı, bugünkü Almanya olamazdı" dedi.
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Türk toplumuna haksızlık yapıldı
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