Peggy’nin annesi davayı kaybetti

Uzun yıllar kayıp olarak aranan ve ölü bulunan Peggy'nin annesi Susanne Knobloch (51), eski bir şüpheliye karşı açtığı tazminat davasında başarısız oldu. Hof Bölge Mahkemesi, kadının 75 bin euroluk talebini temelsiz bularak reddetti. Daire kararını, davalının 2001 yılında çocuğun cesedini Manuel S.'nin ormanlık alana götürdüğünün kanıtlanamadığını belirterek açıkladı.Knobloch, 15 yıl boyunca çocuğunun nerede olduğunu bilmediğini ve bunun sonucunda psikolojik zarar gördüğünü savunmuştu. Belirsizliğin sürdüğü her yıl için 5 bin euro talep etmişti. Dokuz yaşındaki Peggy, okuldan eve dönerken kaybolmuş, cesedi 2016'da bulunmuştu. Şüpheli olarak önce zihinsel engelli Ulvi Kulaç, ardından Manuel S. yargılanmıştı.