Yaralar hala çok derinde

Tarihler 9 Haziran 2004'ü gösterdiğinde Köln'de Türk esnafın yoğun olduğu Keup Caddesi'nde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bir bisikletin sepetine yerleştirilen çivili bomba düzeneğinin patlatılması sonrası bazıları ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı. O saldırının üzerinden 20 yıl geçti. Kentte şimdi 'Birlik' mesajının verileceği kültür festivali planlandığı açıklandı.Sloganı 'Birlikte' olacak festivale Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de katılacak. Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker ve Köln Tiyatro Direktörü Stefan Bachmann, festivalin saygı çerçevesinde ve barış içinde bir arada yaşamayı teşvik etmeyi amaçladığını belirtti. Bachmann, yaraların hâlâ çok derin olduğunu gördüklerini ifade etti.Bachmann, saldırının 10. yıldönümü münasebetiyle yine 'Birlikte' sloganı altında benzer anma festivali düzenlendiğini, o zaman festivale 70 bin kişinin katıldığını hatırlattı. Bachmann, festivalin Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yapıldığı güne denk gelmesinin de aşırı sağa karşı açık bir duruş olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi.