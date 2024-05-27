Türk Gücü maçında Hitler selamı

Sylt Adası'nda milyonerlerin, Alman sosyetesinin çocukları ve ünlü şirketlerin yöneticilerinin karıştığı ırkçı skandal, iki bölgede daha patlak verdi. Irkçıların ve Neo-Nazilerin marşı haline gelen şarkı, Aşağı Saksonya Eyaleti'ndeki Cloppenburg kentinde bir avcı kulübünün kutlamasında söylendiği gibi, Türk Gücü Friedberg maçından sonra da ırkçılar tarafından "yabancılar dışarı" sloganları atıldı, Hitler selamı verildi, hakaretler savruldu.Kickers Offenbach ve Türk Gücü Friedberg arasında oynanan Hessen Federasyon Kupası finalinde bazı ırkçı taraftarlar polisin gözü önünde Hitler selamı verip, "yabancılar dışarı" sloganları attı. Görüntülere rağmen Alman medyası yaşanan ırkçılığı görmezden geldi, konuyla ilgili haber yapmadı. Polisten de hiçbir açıklama gelmedi. Irkçılığın gölge düşürdüğü maçı Türk Gücü Friedberg 3-2 kaybetti.Aşağı Saksonya Eyaleti'ne bağlı Cloppenburg yakınlarında ise bir avcı kulübü tarafından düzenlenen eğlencede benzer görüntüler yaşandı. Eğlencede yine "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" sloganları atıldı. Polis, videonun halka açık sohbet grubunda paylaşıldığının belirlendiğini açıkladı. Olay diğer konuklar tarafından polise ihbar edilirken, soruşturma başlatıldı. Avcı kulübü özür dilemek zorunda kaldı.Zenginlerin ve ünlülerin tatil yaptığı Sylt Adası'nın en ünlü eğlence mekanı olan "Pony"de eğlenen bir grup, koro halinde "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" sloganları atarak, ardından da Hitler selamı vermişti. Video ortaya çıkınca patlak veren skandaldan sonra hükümet de açıklama yapmak zorunda kalmış ve olayı kınamıştı. Ancak son görüntüler, olayların aslında ülke genelinde yaşandığını ortaya koydu.