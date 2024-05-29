NSU 2.0 dosyası resmen kapandı

Almanya'da başta avukat Seda Başay Yıldız olmak üzere ünlü isimlere NSU 2.0 adıyla 81 tehdit mektubu göndermekle suçlanan Alexander Horst M.'ye (56) verilen 5 yıl 10 aylık ceza Yargıtay tarafından onandı. Sanığın itirazı geri çevrildi ve dosya kapandı.Günah keçisi olarak öne sürülen Alexander Horst M., Berlin'de gözaltına alınmıştı. Yıldız'ın gizli adresi karakol bilgisayarından bakılarak öğrenilmişti. Adresin Horst M.'ye verildiği iddia edilmiş, adres sorgulayan polisler de tespit edilmişti. FRANKFURT