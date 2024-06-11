Mevlüde ananın adı üniversitede

Solingen'de 29 Mayıs 1993 günü ırkçılar tarafından kundaklanan evinde beş aile ferdini yitiren, acısını içine atıp verdiği mesajlarla barış elçisi seçilen Mevlüde Genç'in adı, Türk-Alman Üniversitesi'nde yaşatılıyor. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız, "Adını facianın 30. yılında kütüphanemize verdik" dedi.Yıldız, Mevlüde Genç'in kundaklamadan sonra kin ve nefrete kapılmadan barış ve insanlığı, iki toplum arasındaki dostluğu ön plana çıkaran açıklamalarıyla dikkati çektiğini vurguladı. Yıldız, "Öğrencilere, bilinçli şekilde iki ülkenin dostluğuna hizmet etmeleri gerektiğini Genç örneğinde anlatıyoruz" diye konuştu. İSTANBUL