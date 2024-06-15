İlk anketten erken seçim isteği çıktı

Avrupa Parlamentosu seçiminin ardından yapılan kamuoyu yoklamasında katılımcıların yüzde 51'i erken seçimi destekliyor. Bu istekte bulunanlar en çok yüzde 93 oranıyla AfD, yüzde 63 oranıyla CDU/CSU ve yüzde 53 oranıyla FDP seçmenine ait. Öte yandan her üç seçmenden biri hükümetin 2025 sonbaharındaki olağan seçim tarihine kadar devam edeceğine inanıyor.Ankete göre bu pazar günü bir genel seçim olsaydı, CDU/CSU yüzde 30, SPD yüzde 14, Yeşiller yüzde 14, FDP yüzde 5 ve AfD yüzde 16 oranında oya sahip olacaktı. Bu sonuç, CDU/CSU ile SPD arasında bir koalisyonu ya da CDU/CSU ile Yeşiller arasında bir koalisyonu mümkün kılacak. Öte yandan Başbakan Scholz'a güvenenlerin oranı yeniden düştü.