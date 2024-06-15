Polis taşkınlığa göz açtırmayacak

Futbol şöleni dün akşam ev sahibi Almanya'nın İskoçya ile oynadığı maçla başladı. Bir ay sürecek olan şampiyona sırasında maçlardan sonra sokağa taşacak sevinç gösterileri için polis özel önlem aldı. Konvoylar oluşturup sürüş esnasında gereksiz gürültüyle çevreyi rahatsız etmenin, araç camından sarkmanın ceza getirdiği hatırlatıldı. Sevinç gösterilerinde ölçülü olunması istendi. Bazı cezalar şöyle sıralandı: Gereksiz korna çalmak, far ve dörtlü ikaz ışığı yakmak (cezası 10 euro), sürüş esnasında gereksiz gürültü (cezası 100 euro), araçta ruhsatta öngörülenden fazla kişi bulundurmak (25 euro).