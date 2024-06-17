Irkçılar artık çocuklara saldırıyor

Avrupa'da son dönemde yeniden alevlenen ırkçılık, Almanya'da en çirkin yüzünü gösterdi. Mecklenburg Vorpommern Eyaleti'ne bağlı Grevesmühlen'de 20 kişilik ırkçı grup, sekiz ve 10 yaşındaki Ganalı kız kardeşlere saldırdı. Cuma akşamı saat 19.30 civarında yaşanan olayda saldırganlardan biri, sekiz yaşındaki kızın suratına tekme attı. Olay yerine gelen kızın babası da saldırıya uğradı.Olayda yaralana kız ile babası hastaneye kaldırılırken, kaçamayan bazı saldırganların kimliği tespit edildi. Polis, gruptan sekiz kişinin saldırıya katıldığını açıkladı. Bir kişinin giderken kurbanlara ırkçı hakaretlerde bulunduğu belirtildi. Saldırganlara, kamu düzenini bozma, tehlikeli yaralama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile hakaret suçlamalarıyla soruşturma açıldığı aktarıldı.Şoke eden ırkçı saldırıya tepki yağdı. Saldırının meydana geldiği eyaleti olan Mecklenburg Vorpommerns Başbakanı Manuela Schwesig, "Yaralanan kız çocuğu 8 yaşında. Benim kızım kadar küçük. Nefret ve nefret söyleminin toplumumuzu zehirlemesine ve şiddetin çocuklarımızı tehdit etmesine izin vermemeliyiz" ifadesini kullandı. Schwesig, "Irkçılık ve şiddet iğrençtir" dedi.Saldırı bir site çevresinde yaşanırken, olaya çok sayıda kişinin tanık olduğu, ancak ifade vermekten kaçtığı belirtildi. Tanıklara neden ifade vermedikleri sorulduğunda, "Biz de mi dayak yiyelim' cevabı alındığı aktarıldı. Eyaletin Uyum Sorumlusu Jana Michael ise saldırıyı "iğrenç ve şok edici" diye tanımladı, görgü tanıklarını ifadeye çağırdı. Michael, grup üyelerine, asıl suçluların isimlerini vermeleri ve grup baskısıyla sessiz kalmamaları çağrısı yaptı, "Sessiz kalan her tanık, çocuklara yönelik mide bulandırıcı şiddetin çözülmesini engeller ve suç ortağı olur" dedi.Göçmen ve İslam karşıtlığıyla bilinen AfD Partisi'nin Eyalet Meclisi Grup Başkanı Nikolaus Kramer, "Çocuklara yönelik bu acımasızlık, şok edici ve kararlı bir şekilde cezalandırılmalı. Bu durumda hiçbir şey mazur görülemez veya küçümsenemez" açıklaması yaptı. Sol Partili İç Politika Sözcüsü Michael Noetzel, "Irkçı saldırı, alçaklığın en üst seviyesidir" dedi.Eyaletin İçişleri Bakanı Christian Pegel, "İnsanlara, özellikle de çocuklara saldıramazsınız, hele hele ırkçı saiklerle hiç. Toplumda ırkçılığa yer yok" dedi. Grevesmühlen Belediye Başkanı Lars Prahler, "Irkçı saikli olay beni dehşete düşürüyor. Bu, sınırsız bir nefret ve kontrolsüz nisanlık dışılığı gösteriyor ve mazur görülemez" diye açıklama yapt.ı