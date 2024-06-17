Mektuplarımız gecikmeli gelecek

Posta yasasına dönük reform Federal Meclis'ten onay aldı. Eyaletler Meclisi'nden de önümüzdeki ay onay alması beklenen reformun ardından Deutsche Post'a mektupların taşınmasında daha fazla süre tanınacak. Mektupların yüzde 95'inin alıcıya ulaşma süresi iki iş gününden üç iş gününe çıkarılacak. Bu sayede, posta idaresi yurtiçi mektup taşımacılığında uçak kullanmayacak. Reform kapsamında, posta otomatlarının kurulumuna kolaylık getirilecek. Mevcut 13 bin 300 paket istasyonunun sayısı hızla artacak.