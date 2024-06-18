Bakan Baerbock’tan erken seçim uyarısı

Alman Yeşiller Partili Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, koalisyon ortakları SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan koalisyonun çökmesini engellemek için uyarıda bulundu. Baerbock, "Demokrasinin iç ve dış düşmanlarına yapabileceğimiz en büyük iyilik, bir Avrupa demokrasisinin daha erken seçime gitmesidir. Hükümet olarak görevimiz zor zamanlarda sorunları birlikte çözmek" dedi.Baerbock, Başbakan Olaf Scholz (SPD), Başbakan Yardımcısı Robert Habeck (Yeşiller) ve Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP) üçlüsüne 3 Temmuz'a kadar gelecek yıl için bir bütçe taslağı üzerinde anlaşmaları için güvendiğini belirtti. Bütçe görüşmelerindeki anlaşmazlık noktalarından biri, Lindner'in ısrar ettiği borç freni ile SPD ve Yeşiller'in daha esnek davranmak istemesi.