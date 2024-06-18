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Giriş Tarihi: 18.6.2024

Bakan Baerbock’tan erken seçim uyarısı

Bakan Baerbock’tan erken seçim uyarısı

Dışişleri Bakanı Baerbock, bütçe anlaşmazlığı nedeniyle hükümetin çökme ihtimali üzerine konuştu. Bakan, “Erken seçim, demokrasi düşmanlarına yarar” dedi

Alman Yeşiller Partili Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, koalisyon ortakları SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan koalisyonun çökmesini engellemek için uyarıda bulundu. Baerbock, "Demokrasinin iç ve dış düşmanlarına yapabileceğimiz en büyük iyilik, bir Avrupa demokrasisinin daha erken seçime gitmesidir. Hükümet olarak görevimiz zor zamanlarda sorunları birlikte çözmek" dedi.

'ÇÖZÜME İNANIYORUM'
Baerbock, Başbakan Olaf Scholz (SPD), Başbakan Yardımcısı Robert Habeck (Yeşiller) ve Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP) üçlüsüne 3 Temmuz'a kadar gelecek yıl için bir bütçe taslağı üzerinde anlaşmaları için güvendiğini belirtti. Bütçe görüşmelerindeki anlaşmazlık noktalarından biri, Lindner'in ısrar ettiği borç freni ile SPD ve Yeşiller'in daha esnek davranmak istemesi.
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Bakan Baerbock’tan erken seçim uyarısı
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