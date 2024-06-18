O müsteşar koltuğundan oldu

Berlin Hür Üniversitesi'nde Filistin'e destek veren öğrencilere şiddet uygulayan polise tepki amacıyla açık mektup yazan akademisyenlere yaptırım uygulama girişimi başlatan müsteşar Sabine Döring görevden alındı. Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark Watzinger, Döring'in söz konusu incelemeyi başlattığına işaret ederek kendisinin görevden alındığını duyurdu.Bakan, akademisyenlere ödenen finansal desteğin kesilip kesilmeyeceğini araştırmak için inceleme başlatılmasının akademik özgürlük ilkeleriyle çeliştiğini vurguladı. Watzinger, "Mayıs ayında bir grup üniversite öğretim görevlisi, üniversitelerdeki protesto kamplarına ilişkin açık mektup kaleme aldı. Bu, tartışmanın ve fikir özgürlüğünün meşru parçasıdır" dedi.FArklı görüşe sahip olmanın doğal olduğunu vurgulayan Bakan Watzinger, "Akademik özgürlüğü her yönüyle savunuyorum. Bilim için finansman siyasi ideolojiye değil, bilimsel kriterlere dayanır. Bu, akademik özgürlüğün temel bir ilkesidir" diye konuştu. Akademisyenlerin mektubunda, "Kamptaki somut taleplere katılıp katılmadığımızdan bağımsız olarak öğrencilerimizin yanında duruyor ve onların barışçıl protesto hakkını savunuyoruz" ifadesi yer almıştı.