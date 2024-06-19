Eğitim sistemi alarm veriyor

Almanya'da iki yılda bir yayınlanan, eğitim sisteminin durumu ve eğitim kurumlarının karşılaştığı sorunlara ışık tutan Ulusal Eğitim Raporu'nun sonuçları çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Rapora göre on binlerce genç eğitimini yarıda bırakıyor, üniversitelere olan talep düşüyor. Personel eksikliği, önlemlere ve bütçe artırımına rağmen giderilemiyor.Rapora göre eğitimin kalitesi düşüyor. Öyle ki geçen yıl işe alınan 35 bin yeni öğretmenin yüzde 12'si geleneksel bir öğretmenlik yeterliliğine sahip değildi. Araştırmacılar, göç nedeniyle nüfusun artmaya devam edeceğini sorunların da katlanacağını vurguluyor. Sisteme daha fazla bütçe ayrılması istenirken, çözümün acil ortaya konması gerektiği aktarılıyor.