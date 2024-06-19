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Giriş Tarihi: 19.6.2024

Eğitim sistemi alarm veriyor

Fatih YILMAZ
Eğitim sistemi alarm veriyor

Ulusal Eğitim Raporu’na göre Almanya’da eğitim sistemi alarm veriyor, acil olarak çözüm bulunması gerektiği belirtiliyor. Okulu yarıda bırakanların sayısı ve personel eksikliği giderek artıyor

Almanya'da iki yılda bir yayınlanan, eğitim sisteminin durumu ve eğitim kurumlarının karşılaştığı sorunlara ışık tutan Ulusal Eğitim Raporu'nun sonuçları çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Rapora göre on binlerce genç eğitimini yarıda bırakıyor, üniversitelere olan talep düşüyor. Personel eksikliği, önlemlere ve bütçe artırımına rağmen giderilemiyor.

ACİL ÇÖZÜM ARANIYOR
Rapora göre eğitimin kalitesi düşüyor. Öyle ki geçen yıl işe alınan 35 bin yeni öğretmenin yüzde 12'si geleneksel bir öğretmenlik yeterliliğine sahip değildi. Araştırmacılar, göç nedeniyle nüfusun artmaya devam edeceğini sorunların da katlanacağını vurguluyor. Sisteme daha fazla bütçe ayrılması istenirken, çözümün acil ortaya konması gerektiği aktarılıyor.
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Eğitim sistemi alarm veriyor
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