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Giriş Tarihi: 19.6.2024

Irkçı nefreti ticarete döktüler

Irkçı nefreti ticarete döktüler

Nakaratı ‘Yabancılar dışarı’ diye değiştirilen bir şarkı, ırkçılarla bütünleşti. Şarkıyı hatırlatan kelimeler yazılı tişörtler basılıp gizli mesajla ırkçılık başladı

Almanya'da zenginlerin tatil adası olarak bilinen Sylt'te geçtiğimiz günlerde bir grup ırkçı, DJ Agostino'nun popüler şarkısı L'Amour Toujours eşliğinde "Almanya Almanlarındır - Yabancılar dışarı" sloganı attı. Slogan ülke genelinde yayılınca bazı girişimciler Sylt'deki nefreti ticarete döktü. Irkçı sloganı hatırlatan ve gizli mesaj veren şarkının nakarat kelimelerinin yazıldığı tişörtler, çantalar ve hediyelik eşyalar piyasaya sürüldü. Ürünler yüzlerce kişi tarafından satın alındı. Irkçılığın körüklendiği belirtilirken, ürünlere satış yasağı istendi. MANNHEIM
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Irkçı nefreti ticarete döktüler
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