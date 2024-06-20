Göçmen çalışan yükü hafifletiyor

İş Ajansı'nın yeni verilerine göre, Almanya'da hiç olmadığı kadar çok yabancı uyruklu kişi istihdam edildi. Durum, sadece nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamakla kalmayıp sosyal güvenlik kurumlarının yükünü de hafifletti. Yabancı işgücü sayesinde ülkede sigortalı çalışan sayısı 34,7 milyon kişi ile rekor kırdı. Bu durum, yabancı uyruklu çalışanların sayısındaki 341 bin 410 kişilik artışla mümkün oldu.Almanya'dakiyabancı işgücü sayısı da 5,3 milyon kişi ile rekor kırdı. 2010'da sosyal sigortalı çalışanların sadece yüzde 6,8'i yabancı uyrukluyken, bu oran yüzde 15,3'e yükseldi. Çalışma Bakanlığı, yabancı uyruklu kişilerin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamada ve sosyal güvenlik finansmanını desteklemede önemli rol oynadığını belirtti. Nitelikli işgücü açığı ciddi sorun olmayı sürdürüyor.