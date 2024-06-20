Sokaklar kırmızı beyaza büründü

Almanya'da devam eden Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımımız ilk maçında Gürcistan'ı Dortmund'da 3-1 mağlup etti. Maç öncesi Avrupa'nın hemen hemen tüm ülkelerinden Dortmund'a akın eden Avrupalı Türkler, kent sokaklarını kırmızı beyaza boyadı. Davullu zurnalı eğlence maç sonu da devam etti.Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Almanya'nın tüm kentlerinde sokağa inen Türkler, araç konvoyları oluşturdu, meydanlarda toplanıp şarkılar söyleyerek, halay çekerek galibiyeti kutladı. Coşkuyu yoğun yağmur da durduramadı. Galibiyet kutlamaları gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Taraftarlar, "Millilerimiz bize çifte bayram yaşattı" diye konuştu.Bilet bulamayıp maça gidemeyenler, maçı kent meydanlarına kurulan dev ekranlardan izledi. Maç için aileler bir araya geldi, kurulan sofralarda sohbetin tek konusu milli takımımız ve elde edilen galibiyet oldu. Futbolseverlerin en büyük temennisi ise "Ev sahibi gibi olduğumuz Almanya'da millilerimizin galibiyeti ve bizim coşkumuz sürsün" oldu.