Hesaplaşma süreci bitmedi

Thüringen Eyalet Parlamentosu önünde NSU kurbanları için oluşturulan anıtın açılışı öncesi parlamentoda anma programı düzenlendi. Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow konuşmasında, "Hiçbir isim ve eylem asla unutulmamalıdır" dedi. Kurbanlardan Enver Şimşek'in kızı Semiya ise "Hayatımda babamı çok özlediğim ve ona ihtiyaç duyduğum pek çok an oldu. Kulağa ne kadar kötü gelse de NSU ortaya çıkarıldığında rahatladık. Sonunda masum olduğumuz anlaşıldı. Suç ortaklarının serbest olmasından endişe duyuyorum. NSU cinayetleriyle hesaplaşma süreci benim için tamamlanmadı" diye konuştu. ERFURT