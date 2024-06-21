Övmek isterken ırkçılıkla suçlandı

Futbol Şampiyonası'nda Almanya'nın Macaristan'ı 2-0 yendiği karşılaşma sonrası Federal Meclis Başkan Yardımcısı Katrin Göring Eckardt, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Eckardt paylaşımına, "Bu takım gerçekten harika. Bir an için sadece beyaz Alman oyuncuların olduğunu hayal edin" yazdı.Eckardt, paylaşımının ardından ırkçılıkla suçlandı, linç edildi. Tepki üzerine mesajını silen Yeşiller Partili Eckardt, yeni mesajında "İfade tarzım için özür dilerim. Almanların yüzde 21'inin milli takımda daha fazla 'beyaz' olmasını istemesi beni üzdü. Bu takımla gurur duyuyorum ve hala yüzde 21'i kazanabileceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı.WDR televizyonunun bu ayın başında spor programı için yaptırdığı anketten her beş Alman'dan birinin milli takımda daha fazla beyaz oyuncu görmek istediği sonucu çıkmıştı. Bu araştırma büyük tepkiye neden olmuştu. Eckardt da bu ankete gönderme yapıp paylaşımda bulundu, ancak İlkay Gündoğan gibi göçmen kökenli futbolcuları övmek isterken ırkçılıkla itham edildi.