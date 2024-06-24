Almanya’nın göbeğinde Neo-Nazi rezaleti

Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın gözetiminde olan Neo-Naziler'in geleneksel "gündönümü kutlaması"na 50 kişi katıldı. Kutlamayı özel araştırmalar yapan "Recherche Nord" isimli grup havadan drone'larla görüntülemeyi başardı. Görüntülerde ellerinde meşaleler olan Neo-Naziler'in, eşleri ve çocukları ile birlikte Nazi diktatörü Hitler dönemini aratmayan etkinlikler düzenlediği belirlendi.Almanya'nın göbeğinde Hitler gençliğinin kutlama yapması, ülkede büyük yankı uyandırdı. Eschede kentinde bulunan ve Die Heimat Partisi'ne (Heimat) ait olan çiftlikteki kutlamayı partinin Genç Milliyetçiler (JN) örgütü üyeleri gerçekleştirdi. Üç yetişkinin yaktığı kamp ateşi etrafında küçük çocuklar bile ellerindeki meşaleler ile tahta bir haçı ateşe verdi.Çocukların bu ritüelle Nasyonal Sosyalizm döneminde daha fazla "Aryan" çocuk yetiştirmeyi amaçlayan SS örgütü Lebensborn'u temsil ettiği belirtildi. Kullanılan davulların da Hitler Gençliği'nin tanımlayıcı sembolü olan davullar olması dikkat çekti. 1933 yılından itibaren yılın en uzun gününde gündönümü kutlamaları başta Hitler Gençliği olmak üzere tüm Nazi örgütleri tarafından kutlanıyor.