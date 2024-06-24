Irkçılar saldırdı mahalle sahip çıktı

Walle semtinde "Für Elise Kaffee Bar" isimli kafeteryanın camlarına ırkçı hakaretler yazıldı, masa ve sandalyelere zarar verildi. Tehdit edilen Şükran Özalp, hedefte olmasının sebebini başörtülü olmasına bağladı, "Başörtülü olduğum için saldırılara maruz kaldım" dedi.İşletmede kahvaltı, yemek, tatlı ve içecek satan Özalp, "Başörtünü çıkart dediler. Ama çıkarmadım, çıkartmayacağım" dedi. Kafeteryaya Walle'de yaşayan Almanlar sahip çıktı. 500'ü aşkın mahalleli ırkçılara tepki gösterip, Özalp'e destek verdi.