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Giriş Tarihi: 24.6.2024

Irkçılar saldırdı mahalle sahip çıktı

MEHMET UZUN
Irkçılar saldırdı mahalle sahip çıktı

Bremen’de Şükran Özalp tarafından işletilen kafe, Özalp’ın başörtüsü nedeniyle İslam ve yabancı düşmanlarının hedefi oldu. Şükran Hanım’a, halk sahip çıkıp yürüyüş yaptı

Walle semtinde "Für Elise Kaffee Bar" isimli kafeteryanın camlarına ırkçı hakaretler yazıldı, masa ve sandalyelere zarar verildi. Tehdit edilen Şükran Özalp, hedefte olmasının sebebini başörtülü olmasına bağladı, "Başörtülü olduğum için saldırılara maruz kaldım" dedi.



BAŞÖRTÜMDEN VAZGEÇMEM
İşletmede kahvaltı, yemek, tatlı ve içecek satan Özalp, "Başörtünü çıkart dediler. Ama çıkarmadım, çıkartmayacağım" dedi. Kafeteryaya Walle'de yaşayan Almanlar sahip çıktı. 500'ü aşkın mahalleli ırkçılara tepki gösterip, Özalp'e destek verdi.
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Irkçılar saldırdı mahalle sahip çıktı
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