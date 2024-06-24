PKK’nın Almanya’da üye sayısı arttı

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2023 yılı raporuna göre "bağış" adı altında toplanan haraç da arttı. PKK, 2023 yılında belirlenen 17 milyon euro topladı. Üye sayısı 2022'de 14 bin 500 iken 15 bine yükselen PKK'nın, Almanya'da da şiddet olaylarına karıştığı ve iç güvenlik için tehdit oluşturduğu kaydedildi.PKK'nın işlediği suçlarda yüzde 9,2 artış olduğu kaydedilen raporda, etkinliklerde Alman polisiyle çatışmalar yaşandığına işaret edildi. Gençlerin terör örgütüne kazandırılması için çeşitli yöntemler kullanan PKK'nın Almanya'da karıştığı terör ve şiddet olayları, "Bu durum, güvenlik güçleri için sürekli bir tehdit oluşturuyor" olarak değerlendirildi. BERLİN