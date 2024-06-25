Dünya Berat’ı konuşuyor

Dortmund kentinde cumartesi günü Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu mücadelesinde Türkiye'nin Portekiz maçında dakikalar 68'i gösterdiğinde sahaya minik bir taraftar girdi. Güvenliği aşıp koşarak Portekizli Cristiano Ronaldo'nun yanına gidip selfie çeken çocuğun 10 yaşındaki Berat Uluğ olduğu ortaya çıktı. Berat, yaşadığı o anları ve heyecanını anlattı.KSV Kassel kulübünün U11 takımında forma giyen Berat, Signal İduna Stadyumu'nu dolduran 61 bin 47 seyircinin önündeki cesur hareketini daha önceden planladığını söyledi. İdolü Ronaldo'ya ulaşmak için babasına 'Tuvalete gidiyorum' diyen Berat, "Daha önce bunu yapacağımı arkadaşlarıma söylemiştim ama bana kimse inanmamıştı. Dediğimi yaptım. Çok ama çok mutluyum" dedi.Hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Berat, "Artık Cristiano Ronaldo ile birlikte bir fotoğrafım var. Fotoğrafı tişörte bastıracağım" diye konuştu. Baba Çetin Uluğ ise, "Berat bana maç sırasında tuvalete gideceğini söyledi. Birden onu yedek kulübesinin çatısında gördüm ve koşuyordu" şeklinde şaşkınlığını anlattı. UEFA, yaşı gereği Berat'a ceza vermedi, uyarmakla yetindi.