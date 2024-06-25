Eşit hak için 220 bin km pedal çevirdi

Berlin'de yaşayan Aydın Akın, yaklaşık 20 yıldır Türk bayrağı astığı bisikletiyle başkent yollarında demokratik haklar için 220 bin kilometreden fazla yol kat etti. 1968 yılında Almanya'ya gelen ve vergi uzmanı olan Akçakocalı Akın, Türklerin yerel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olmaması üzerine konuya dikkat çekmek için başlattığı mücadelesini usanmadan sürdürüyor.Günde 60 km yol yapıp, "yabancılara seçim, vergi ve vatandaşlık gibi haklarda eşit haklar" verilmesini isteyen Akın, "Almanya'da demokrasiyi arıyorum ama bulamıyorum. Pankartlar açıp, sloganlar atarak, düdük çalarak yoldan geçenlerin ilgisini haksızlıklara karşı çekiyorum. Süreçten 10 bisikletim hurdaya çıktı. Mücadelem mezara kadar devam edecek" dedi. BERLİN