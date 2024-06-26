Irkçılık artık açıktan yapılıyor

FederalAyrımcılıkla Mücadele Dairesi, geçen yılın ayrımcılık raporunu açıkladı. Alman Hükümeti'nin Ayrımcılıkla Mücadele Sorumlusu Ferda Ataman, 2023'te daha fazla insanın ayrımcılık deneyimi yaşadığını aktardı. Ataman, rakamın bir önceki yıla kıyasla iki bin arttığını ve bunun bir rekor seviye olduğunu dile getirdi, "Durum alarm verici bir trend" dedi.Ataman, "Irkçılık daha açık, doğrudan ve sert bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir 'Yabancılar Dışarı' havası ve artan düşmanlık, sadece Sylt'te veya halk festivallerinde değil, her yerde gözlemleniyor. Göçmenler, günlük yaşamlarında somut olarak bu durumu yaşıyorlar" diye konuştu. Ataman, mağdurların kendilerini giderek daha fazla yalnız hissettiklerini de aktardı. BERLİN