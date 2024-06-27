Haberler Avrupa Haberleri ‘Kira artışını acil frenleyin’
Giriş Tarihi: 27.6.2024

‘Kira artışını acil frenleyin’

Fatih YILMAZ
‘Kira artışını acil frenleyin’

Alman Kiracılar Birliği, hükümetin kira artışlarına karşı acilen sınırlama getirmesini talep etti. Birlik, “Kira artışı korkutucu rakamlara çıktı” uyarısında bulundu

Büyük şehirlerde mevcut kiraların ortalamanın çok üzerinde olduğuna dikkat çeken Alman Kiracılar Birliği (DMB) Başkanı Lukas Siebenkotten, hükümetin kira artışlarına karşı acilen sınırlama getirmesini istedi. Kira artışının korkutucu rakamlara çıktığını kaydeden Siebenkotten, "Hükümet bu duruma hemen el atmalı, kira artışlarına acilen sınırlama getirilmesi şart" dedi. Münih (12,98 euro), Frankfurt (10.58 eruo), Stuttgart (10.38 euro) ve Heidelberg (10.2 euro) metrekare başına kiranın en yüksek olduğu kentler ve bu kiracılar için ciddi sorunlar oluşturuyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Kira artışını acil frenleyin’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA