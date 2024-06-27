‘Kira artışını acil frenleyin’

Büyük şehirlerde mevcut kiraların ortalamanın çok üzerinde olduğuna dikkat çeken Alman Kiracılar Birliği (DMB) Başkanı Lukas Siebenkotten, hükümetin kira artışlarına karşı acilen sınırlama getirmesini istedi. Kira artışının korkutucu rakamlara çıktığını kaydeden Siebenkotten, "Hükümet bu duruma hemen el atmalı, kira artışlarına acilen sınırlama getirilmesi şart" dedi. Münih (12,98 euro), Frankfurt (10.58 eruo), Stuttgart (10.38 euro) ve Heidelberg (10.2 euro) metrekare başına kiranın en yüksek olduğu kentler ve bu kiracılar için ciddi sorunlar oluşturuyor.