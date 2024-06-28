Mehmet amcanın esrarengiz ölümü

Eski başkent Bonn'a 25 kilometre mesafede olan ve 2021'de asrın sel felaketinde büyük hasar gören Sinzig'den Mehmet Ataoğlu'nun (87) ölüm haberi geldi. 60 yıl önce Almanya'ya gelen ve 57 yılını Sinzig'de geçiren Gaziantepli Ataoğlu'nun cesedi çalılıklar arasında bulundu. Ataoğlu'ndan salı gününden beri haber alınamayınca ailesi polise haber vermiş, arama çalışması başlatılmıştı.Kentte 40 yıl terzi dükkânı işleten Ataoğlu, helikopter ve polis köpekleri ile arandı. Son dönemde rollatörle yürüyebilen yaşlı adamın cesedine Ahr Nehri'nin kenarında çalılıkların arasında ulaşıldı. Savcı, nehir kenarındaki yürüyüş yolundan çalılıklara girilmesi mümkün olmayan Ataoğlu'nun ölümü için hemen 'doğal ölüm' dedi. Ölüm, geride çok sayıda soru bıraktı.Cesedin bulunduğu noktaya giden yolun çok bozuk ve engebeli olması en büyük soru işaretini oluşturdu. Rollatör kullanan bir yaşlının bu yolu tercih etmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Ailesi, yaşlı adamın anayoldan ayrılıp, rollatörle düşmeden bulunduğu noktaya gitmesinin neredeyse imkânsız olduğunu ifade etti, "Bunun mantıklı açıklaması da yok" dedi.Mehmet amca, her zaman kullandığı güzergâhı neden değiştirdi? Rollatör ile rahat ve düşmeden ilerlemesi neredeyse imkânsız olan bir yola neden saptı?Polis köpekleri aramada iki kez bir park alanında durdu. Bu noktadan araca bindirilip kaçırılmış olabileceği ve öldürüldükten sonra cesedin o noktaya atılmış olabileceği ihtimali neden değerlendirilmedi?Helikopterle öldüğü noktanın üzerinde uzun uçuş yapılmasına rağmen ceset neden görülemedi?Cesedin, sağlıklı ve genç bir insanın bile zor ulaşacağı noktada bulunması neden şüphe çekmedi?