Kreşlerde tilki işaretine yasak

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'ya karşı aldığımız galibiyetin ardından yaptığı Türklüğün simgesi bozkurt selamının tartışmaları Almanya'da ilk yasağı getirdi. Bremen Eyaleti, ülkede yuvalar ile ilkokullarda sıkça kullanılan, adına 'Sessizlik Tilkisi' (Der Schweigefuchs) denen işareti, bozkurt selamının aynısı diye yasakladı.ALMAN Öğretmenler Birliği'nin geçen hafta 'Sessizlik Tilkisi' jesti hakkında endişelerini dile getirerek, okullarda farkındalık oluşturulması çağrısı karşılık buldu. Birlik Başkanı Stefan Düll'ün 'Sessizlik Tilkisi' ile 'Bozkurt Selamı' arasındaki karışıklık konusunda öğretmenlerin bilinçlendirilmesi gerektiği sözlerinin ardınan yasaklama getirildi.Bremen Eğitim Dairesi Sözcüsü Patricia Brandt, çocukları sessiz olmaya davet etmek için sıklıkla kullanılan jestin yasaklanmasını "Bozkurt selamının siyasi anlamı Bremen'in değerleriyle kesinlikle bağdaşmıyor" diyerek savundu. Brandt, konunun uzun süredir gündemlerinde olduğunu, üzerinde tartışıldığını belirtti. Karar büyük şaşkınlığa neden oldu. FRANKFURTHÜR Demokrat Partili (FDP) siyasetçi Thore Schaeck, yasağa karşı çıktı ve "Toplumumuzda yerleşik olan jestleri, sembolleri, onları kötüye kullananlarla mücadele etmek yerine, ortadan kaldırmamalıyız" dedi. Söz konusu yasağın diğer eyaletlere yayılıp yayılmayacağı merak ediliyor. Avusturya, bozkurt selamına yasak getirmiş, o dönemde yasaklama Almanya'da da tartışılmıştı.