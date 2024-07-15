Otomobille seyahat süresi kısaldı

Alman Motorlu Taşımacılık Kurumu (KBA), ülkede insanların otomobilleriyle yıldan yıla daha az kilometre yol katettiğini açıkladı. Kurumun verilerine göre, geçtiğimiz yıl Almanya'da toplam 591 milyar kilometre yol gidildi. Bu rakam üst üste beşinci kez düşüşü işaret etti. 2018'de rakam 39 milyar kilometre daha yüksek olarak açıklanmıştı. Tüm motorlu taşıtları da kapsayan yurtiçi kilometre ise 709 milyar kilometreye geriledi. Veriler, Almanya'da bir otomobilin geçen yıl ortalama 12 bin 320 kilometre yol katettiğini gösterdi. Dizel araçlar ortalama 17 bin 187, benzinli araçlar ise 9 bin 580 kilometre yol gitti. FRANKFURT