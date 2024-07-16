Evsizlerin sayısı katlanarak artıyor

Federal İstatistik Dairesi'nin (Destatis) verilerine göre 31 Ocak 2024 itibarıyla 439 bin 500 kişi, evsiz olduğu gerekçesiyle belediye ile yardım kuruluşlarının tesislerinde barındı. Bu rakam, 2023'te 372 bin, 2022'de ise 178 bin 100 kişiydi. İstatistiğe, geçici konut, toplu barınma yerleri veya evsizler için oluşturulan tesislerde kalanlar dahil edildi. Sokakta yaşayanlar istatistik dışında kaldı.Evsizlere Yardım Çalışma Grubu'nun (BAG) raporuna göre, evsiz kişi sayısı yüzde 67 arttı. BAG, "Özellikle Ukrayna'dan gelen evsiz mültecilerin sayısında muazzam artış var" açıklaması yaptı. Rakamlara göre evsizlerin yarısından fazlasını erkekler oluşturdu. Himaye edilen evsizlerin yüzde 40'ının 25 yaşın altında olduğu bilgisi de paylaşıldı.