Şehitlere duadan rahatsız oldular

FETÖ'nün 15 Temmuz ihanetini lanetlemek, milletin zaferinin 8. yılında şehitleri anmak, demokrasiye sahip çıkmak adına Almanya'da programlar düzenlendi. Camilerde cuma hutbesinde hain darbe teşebbüsünden söz edildi, şehitler için dualar okundu. Bu durum başta FETÖ'cüler olmak üzere, Türkiye karşıtlarında rahatsızlığa sebep oldu. Eski senaryo yeniden devreye sokuldu.Alman basınında camilerin Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkisi altında olduğu yeniden kaleme alındı. Türkiye'den imam gelişinin önünü kesmek, camileri kontrol altına almak amacında olanlar, "Cuma hutbelerine bakarsanız, Türk hükümeti ve Erdoğan'ın darbe girişiminden 8 yıl sonra bile camilerin ne kadar politize olduğunu görebilirsiniz" yazdı.Alman basınına sızan FETÖ'cülerin de etkisiyle yapılan haberlerde, hain darbe girişiminin arkasında Fetullah Gülen'in olmadığı algısı oluşturulmaya çalışıldı. Şehitler Köprüsü'nde halkın üzerine kurşun yağdıran FETÖ'cülerden 'askeri öğrenciler' diye söz edildi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camiler tıpkı darbe girişiminin hemen ardından olduğu gibi yine hedef gösterildi. FRANKFURTCamilerin hedef alındığı cuma hutbesinde şu ifadeler kullanıldı: "Tarihimiz -maalesef- Allah ile aldatmanın yol açtığı nice acı örneklerle doludur. Çok değil, bundan sekiz yıl önce, 15 Temmuz gecesi, FETÖ tarafından Türkiye'de gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminde demokrasi, insan hakları ve milli iradenin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi hedef alınmıştı. Bu hain darbe teşebbüsü de Allah ve din ile aldatmanın bir sonucuydu. Benzer bir tabloyla bir daha karşılaşmamak için yapılması gereken, Yüce Allah'ın vermiş olduğu akıl ve iradeyi doğru kullanmak; Kur'an'ın rehberliğinde, Peygamberimizin örnekliğinde, sahih dini bilgiyle hayatımıza yön vermeye çalışmaktır."