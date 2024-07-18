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Giriş Tarihi: 18.7.2024

Bakanlıklar evden çalışmayı sevdi

Bakanlıklar evden çalışmayı sevdi

Pandemide başlayan evden çalışma uygulaması, pandemi sona erse de sürüyor. Almanya’da personelinin çoğu evden çalışan bakanlıklar sistemi bozmak istemiyor

Koronavirüs pandemisinin getirdiği kapanma ile birlikte geçiş yapılan evden çalışma uygulamasına pek çok şirket son verdi. Bazı bakanlıklar ise yeni düzeni bozmak istemiyor. Bavyera Maliye ve İçişleri Bakanlığı ile Kuzey Ren Vestfalya Maliye Bakanlığı, çalışanlarının yüzde 60 kadarına evden çalışma olanağı tanıyor. Bakanlıklar, "Nitelikli iş gücü sıkıntısında aile ve iş yaşamını dengelemek, meslek seçimi ve personel bağlılığı açısından hayati öneme sahip. Bu nedenle, homeoffice ile ilgili değişiklikler şu anda planlanmıyor" açıklaması yaptı. FRANKFURT
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Bakanlıklar evden çalışmayı sevdi
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