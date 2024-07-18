Ordunun savaş senaryosu sızdı

Der Spiegel Dergisi, Savunma Bakanlığı'nın Rusya ile olası bir askeri çatışma için acil durum planları hazırladığını iddia etti. Hangi yolların ve köprülerin kullanılacağı, dinlenme alanlarının nerede olacağı ve nasıl korunacağının yer aldığı plana göre, savaş halinde Almanya'nın ana görevi, NATO birliklerine yakıt, gıda ve ilaç tedarik etmek olacak.BU kapsamda birçok karayolu ve demiryolu, askeri amaçlarla kullanılacak ve sivil ulaşım için kapatılacak. NATO devreye girdiğinde, yaklaşık 800 bin asker Hollanda, Belçika ve Almanya'daki limanlardan doğuya taşınacak. Bu sevkiyat, üç ila altı ay içinde tamamlanacak. Almanya, Rusya'nın en geç 2029 yılında NATO'ya savaş açacağını öngörüyor. Fatih YILMAZ