Anne olma yaşı 30.3’e yükseldi

Federal İstatistik Dairesi, geçen yıl annelerin ilk bebekleri doğduğunda ortalama 30.3 yaşında olduğu verisini paylaştı. On yıl önce söz konusu ortalamanın 29.6 olduğu açıklanırken ülkede kadın başına düşen çocuk sayısı da 1.35'e geriledi. Geçen yıl Almanya'da yaklaşık 693 bin bebek dünyaya geldi. Doğumda azalma oranı bir önceki yıla kıyasla yüzde altı oldu. En yüksek doğum oranı 1.46 bebek ile Bremen'de görüldü, en düşük oran ise 1.17 bebek ile Berlin'de kaydedildi. Uzmanlar, son iki yıldaki hızlı doğurganlık düşüşünü krizlere bağladı.