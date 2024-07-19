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Giriş Tarihi: 19.7.2024

Anne olma yaşı 30.3’e yükseldi

Almanya’da annelerin ilk çocuklarını doğurma yaş ortalaması 30.3’e yükseldi. 10 yıl önce ortalama 29.6 olarak istatistiklere yansımıştı

Cengiz PARLAYAN
Anne olma yaşı 30.3’e yükseldi
Federal İstatistik Dairesi, geçen yıl annelerin ilk bebekleri doğduğunda ortalama 30.3 yaşında olduğu verisini paylaştı. On yıl önce söz konusu ortalamanın 29.6 olduğu açıklanırken ülkede kadın başına düşen çocuk sayısı da 1.35'e geriledi. Geçen yıl Almanya'da yaklaşık 693 bin bebek dünyaya geldi. Doğumda azalma oranı bir önceki yıla kıyasla yüzde altı oldu. En yüksek doğum oranı 1.46 bebek ile Bremen'de görüldü, en düşük oran ise 1.17 bebek ile Berlin'de kaydedildi. Uzmanlar, son iki yıldaki hızlı doğurganlık düşüşünü krizlere bağladı.
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Anne olma yaşı 30.3’e yükseldi
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